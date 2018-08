3rd International Community Wind Energy Symposium

On the occasion of the IRENA Innovation Week at the beginning of September 2018 in Bonn, WWEA and LEE NRW in cooperation with EnergieAgentur.NRW and Genossenschaftsverband – Verband der Regionen are hosting the 3rd International Community Wind Symposium along with a Community Power Forum for all citizen-owned renewable energies.

The focus of this year’s symposium will be on innovation and new business models. Numerous international and German experts, amongst them representatives of community projects and associations, politicians, researchers and other relevant community power stakeholders are expected.

Event’s Topics:

How does Community Power in Germany develop in the second year of auctions?

What are current trends and innovative business models of the future?

Which international networks and cooperation exist, in particular with African countries?

Following last year’s International Community Wind symposium with more than 100 experts and practitioners from 20 countries, the event will start with the presentation of the most recent WWEA and LEE NRW study on potentials and challenges for community wind in NRW and Germany. Experts will explore new, innovative approaches for marketing electricity from community wind farms and will in this context also touch areas such as transportation or heating.

After leaving the grounds of the German case, the symposium will focus on international implications and cases, with a special panel presenting opportunities and challenges of community energy on the African continent. Speakers from several European countries, from Algeria, Australia, Japan, Mali, USA and Zimbabwe have already confirmed their attendance.

Participation will be free of charge, simultaneous interpretation English/German will be available.

For registration, please send an email with the usual personal information to:

Fabian Tenk, WWEA Community Wind Officer

ft@wwindea.org, phone +49 228 36940-82

Program

09:00 REGISTRATION & WELCOME

09:30 Community Wind in Germany: 20 Month Auctions – Which conclusions are there? Welcome & Moderation : STEFAN GSÄNGER (Secretary General, World Wind Energy Association) 09:30 The Role of Community Power in Germany`s Energy Transition SIMONE PETER (President, German Association for Renewable Energies BEE) 09:50 Current Developments in North Rhine-Westphalia and Germany

FABIAN TENK (Community Wind Officer, WWEA) 10:10 What to do after 20 years? Repowering, continued operation or shutdown of wind turbines after expiry of the EEG-pricing JÜRGEN QUENTIN (Research Associate, Fachagentur Windenergie an Land) 10:30 Marketing Strategies beyond Germany’s Renewable Energy Act (EEG) Moderator: BJÖRN BURGEY (Consultant, Genossenschaftsverband – Verband der Regionen) ANDREAS BRINKMANN (Sales Manager, Stadtwerke Wuppertal)

DR. MATTHIAS STARK (CEO, reg-ina eG)

JOHANNES PÄFFGEN (Head of Energy Trade, Next Kraftwerke) 11:00 COFFEE BREAK 11:30 Community Power in Germany: Innovative Practices Moderator: LARS OLE DAUB (Consultant, EnergieAgentur.NRW) 11:30 Current developments in Community Wind JOHANNES LACKMANN (Managing Director, WestfalenWIND GmbH) 11:45 Carsharing in the Quartier THOMAS SCHMITZ (Board Member, BürgerEnergie Rhein-Sieg eG) 12:00 Current developments in local heating PETER SACK (Board Member, Bürgerenergie Erwitte-Schmerlecke eG) tbc 12:15 Presentation of the competition ‚energy cooperative of the future NRW 2018’

CARSTEN SCHIER (Board Member, Energiegenossenschaft-Haltern eG) 12:45 LUNCH BREAK 13:45 Political Discussion Moderator: JAN DOBERTIN (CEO, Association for Renewable Energies in North Rhine-Westphalia LEE NRW) WIBKE BREMS (Energy Politics Spokesperson of the Green Party, State Assembly of North Rhine-Westphalia)

HEINRICH BARTELT (Board Member, German Wind Energy Association BWE)

WILFRIED ROOS (Mayor, Community of Saerbeck)

DR CHRISTIAN UNTRIESER (Member of the CDU Parliamentary Group, State Assembly of North Rhine-Westphalia) 14:30 COFFEE BREAK 15:00 International Community Power Forum German Community Power goes Africa BÄRBEL HÖHN (Commissioner for Africa, Federal Ministry for Economic Cooperation and Development BMZ) 15:20 Community Power in Africa – Best Practices DR. OSMAN BENCHIKH (Former Head of UNESCO Energy Programme and Member of UN-Energy)

M. OUSMANE OUATTARA (Director, Mali Folkecenter, Mali)

JEFFREE RUGARE (CEO, Global Solar; Zimbabwe)

CRISPEN ZANA (Interim Head of Secretariat, Africa-EU Energy Partnership) 16:00 Citizens’ preferences to participate financially in local wind energy projects and its effect on the overall acceptance of the project PASCAL VUICHARD & ALEXANDER STAUCH (Research Associates, University of St. Gallen) 16:20 Community Power Worldwide: Presentation of a Draft Version of a White Paper of IRENA`s Coalition for Action STEFAN GSÄNGER (Secretary General, World Wind Energy Association) 16:40 Community Power Worldwide – Panel Discussion Moderator: STEPHANIE WECKEND (Programme Officer, IRENA; Germany) ZEESHAN ASHFAQ (Policy Analyst, WWEA; Pakistan)

TETSUNARI IIDA (CEO, ISEP; Japan)

TARYN LANE (Manager, Hepburn Wind; Australia)

EMILIA NOORDHOEK (Executive Director, Sustainable Molokai; USA)

DIRK VANSINTJAN (President, RESCOOP; Belgium) 17:20 Concluding remarks 17:30 END OF THE EVENT



Internationales Bürgerwind-Symposium 2018 und Bürgerenergie-Forum

Bürgerenergie – Zukunft durch Innovation

Bonn, 6. September 2018

Veranstaltungsort: Gustav-Stresemann-Institut (Bonn, Germany), Langer Grabenweg 68, 53175 Bonn

Sprache der Veranstaltung: Deutsch und Englisch mit Simultanübersetzung

Kontakt: Fabian Tenk (WWEA), ft@wwindea.org, +49 (0)228-369 40 82

Anlässlich der IRENA Innovation Week Anfang September 2018 in Bonn veranstalten WWEA und LEE NRW in Kooperation mit der EnergieAgentur.NRW und dem Genossenschaftsverband – Verband der Regionen das 3. Internationale Bürgerwindsymposium, zusammen mit dem Bürgerenergie-Forum für alle Erneuerbaren Energien in Bürgerhand.

Der Schwerpunkt des diesjährigen Symposiums wird auf dem Thema Innovation und neue Geschäftsmodelle liegen. Es werden zahlreiche internationale und deutsche Experten, darunter Vertreter von Bürgerwindprojekten, Politikern, Wissenschaftlern und Bürgerwindexperten, erwartet.

Themen des Symposiums werden sein:

Wie entwickelt sich die Bürgerenergie in NRW und Deutschland im zweiten Jahr der Ausschreibungen?

Was sind aktuelle Trends und innovative Geschäftsmodelle der Zukunft?

Welche internationale Netzwerke und Kooperationen bestehen, insbesondere auf und mit dem afrikanischen Kontinent?

Hintergrund:

Nach den letztjährigen Bürgerwindsymposien mit jeweils mehr als 100 Experten und Praktikern aus 20 Ländern veranstalten die World Wind Energy Association (WWEA) und der Landesverband Erneuerbare Energien NRW (LEE NRW) nun im dritten Jahr in Folge das Internationale Bürgerwindsymposium, mit Unterstützung der Stiftung Umwelt & Entwicklung NRW. Ziel ist es, den Stand der Bürgerenergie in NRW und Deutschland zu erfassen und Impulse für die Fortentwicklung zu liefern.

Mit viel Engagement und innovativen Ideen brachten Akteure der Bürgerenergie die Energiewende in Deutschland schon vor Jahrzehnten auf den Weg. Damit Deutschland die Klimaschutzziele von Paris erreicht, braucht Deutschland auch in Zukunft das Engagement lokaler Vorreiter für eine dezentrale Energieversorgung. Das im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2017 festgelegte Ausschreibungsverfahren hat für Windenergie-Planer und Bürgerenergieakteure jedoch die Welt verändert. Die Deckelung des Ausbauvolumens und die besonderen Regelungen für Bürgerenergiegesellschaften führten zu einem unkalkulierbaren Preiswettbewerb.

In 2018 stehen Bürgerwindplaner zum wiederholten Mal vor veränderten Rahmenbedingungen, die zahlreiche Fragen offen lassen. Wie können und müssen sich Bürgerenergiegesellschaften weiterentwickeln, um auch in Zukunft einen Beitrag zur dezentralen Energiewende leisten zu können? Welchen Chancen und Widrigkeiten stehen sie zukünftig seitens der NRW-Landes- und Bundespolitik gegenüber? Und welche Entwicklungen zeichnen sich international ab?

Die Veranstaltung wird auf Deutsch und Englisch mit Simultanübersetzung stattfinden, Teilnahme an der Veranstaltung wird kostenlos sein.

Voranmeldung und Anfragen bitte an:

Fabian Tenk (WWEA), Projektkoordinator Bürgerenergie

ft@wwindea.org, Tel. +49-228-369 40-82

Programm