Mexico has the potential to develop more photovoltaic plants: AMIF

In Mexico there is an excellent opportunity to develop photovoltaic plants, stated Carlos Ortiz, former president of the Mexican Association of the Photovoltaic Industry (AMIF).

According to the expert, the average amount of solar radiation received in the country is five kilowatt hours (kWh) for every square meter per day.

“In general, there are elements to be one of the five most competitive countries in energy generation from solar panels.

According to the latest official data from the Mexican Solar Energy Association (2023), there are 63 photovoltaic plants in 20 entities in the country. 75.2% of the national installed capacity is located in four states: Baja California Sur, Durango, Chihuahua and the State of Mexico.

Worldwide, Mexico ranks 14th in global renewable energy production, according to data from the International Energy Agency (IEA).

What are the main commercial solar parks in the country?

According to the registry of the Mexican Solar Energy Association (ASOLMEX), Aguascalientes has the following solar parks:

Tepezalá Solar (Tepezalá) Horus (Artaga Pavilion) Pachamama, Solem I and II (El Llano) Aguascalientes Sur I, Cuervos, Aguascalientes Potencia I and Trompezón (Aguascalientes)

Baja California North and South:

Plantronics Plamex (Tijuana) Rumorosa Solar (Tecate) Cerro Prieto (Mexicali) Santa Rosalía (Mulegé) Sol de Insurgentes and Toba Energy (Comondú) Solar Aura I and III (La Paz)

Logwood:

Solar Pepper (Carmen)

Chihuahua:

Conejos Médanos PV Solar Park (Ascensión) Kaixo Solar and Border Solar North (Ciudad Juárez) Santa María (Galeana) Ahumada Uno and BNB Villa Ahumada Solar (Ahumada) Rancho El Trece Solar, Camargo (Camargo) Delicias Solar PV (Delicias) Torreoncitos Solar (Jiménez)

Mexico City:

Bimbo Azcapotzalco (Azcapotzalco) Photovoltaic Plant of the Central de Abasto (Iztapalapa)

Coahuila:

Villanueva I and III (Viesca) Coahuila Solar Park, Andalucía II and Solar Lagoon (Matamoros)

Durango:

NP Energy La Lucha (Mapimí) La Laguna (Tlahualillo) Versailles of Cuatas I, II and III; Tai IV Neo, Tai Durango I, II, III, VI, Tai Durango V P30, V P10, V P15 and La Trinidad I (Durango)

Mexico state:

Iusasol I (Pastejé) Iusasol Base (Ixtlahuaca) General Felipe Angeles Civil Airport (Zumpango)

Guanajuato: