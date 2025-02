Saudi study identifies 10 solar, wind power sites

A Saudi university has identified 10 sites on the Gulf Kingdom’s Western Red Sea coastline for the construction of solar and wind energy plants.

In a study published by Alyaum daily on Tuesday, the Kingdom Abdullah University for Science and Technology (KAUST) said these projects would “accelerate the Kingdom’s efforts to expand the use of renewable energy.”

“We have located 10 sites on the Red Sea coast for solar and wind energy projects in the Kingdom…besides boosting the use of renewable energy, these projects will consolidate the management of the country’s water resources and food security in line with Vision 2030,” KAUST said.

The study said Una universidad saudí ha identificado 10 sitios en la costa occidental del Mar Rojo del Reino del Golfo para la construcción de plantas de energía solar y eólica.

En un estudio publicado por el diario Alyaum el martes, la Universidad Abdullah de Ciencia y Tecnología del Reino (KAUST) dijo que estos proyectos “acelerarían los esfuerzos del Reino para expandir el uso de energía renovable”.

“Hemos localizado 10 sitios en la costa del Mar Rojo para proyectos de energía solar y eólica en el Reino… además de impulsar el uso de energía renovable, estos proyectos consolidarán la gestión de los recursos hídricos y la seguridad alimentaria del país en línea con la Visión 2030”, dijo KAUST.

El estudio dijo que Arabia Saudita, el principal exportador de petróleo del mundo, posee un vasto potencial de energía solar y eólica, que podría abastecer al menos la mitad de su consumo total de energía.