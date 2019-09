German Government clearly misses all three self-imposed goals associated with wind energy auctions

Within the scope of a 2.5-year study, the World Wind Energy Association (WWEA) and the Renewable Energy Association of North Rhine-Westphalia (LEE NRW) investigated the effects of switching from fixed feed-in tariffs to auctions on the community wind sector, that is wind energy, which is owned and controlled locally by local groups. In addition to an analysis of the legal framework conditions, affected community wind actors were interviewed several times in the years 2017 to 2019.

The interviewed experts rated the auctions from the beginning very negative, especially with regard to the additional risk and the increasing complexity. Many people wish for a return to the previous system of feed-in tariffs, which is non-discriminatory and open to everyone. At the same time, significant obstacles related to licensing law, particularly from the areas of air traffic control, military airspace use and nature conservation, are preventing the further expansion of wind energy throughout Germany.

Stefan Gsänger, WWEA Secretary General: “The German Government has missed all three goals, which it has linked with the introduction of auctions: Neither has it reached its installation targets nor have the auctions achieved cost-effective results, and also the diversity of actors has suffered greatly since the beginning of 2017, which calls into question the acceptance of wind energy and the energy transition as a whole. Germany was once a global role model for the introduction of renewable energies, not only technologically but also through the strong involvement of its citizens. This role model has been lost since the introduction of auctions. “

The policy of the NRW state government on wind energy is perceived very negatively, which is mainly related to the planning law deterioration in NRW. The new State Development Plan (LEP), in principle, provides for a distance requirement of 1,500 meters to residential areas, practically a forest ban and obligatory regulation of wind energy via regional planning. Although these changes did not come into effect until July 2019, the continuing discussions in the run-up had already created great uncertainty in the industry.

“In addition to distortions caused by the auctions and considerable barriers under licensing law, the state government’s new planning law requirements are creating strong problems for community wind. In the future, hardly any land will be available for community wind projects. For wind energy development, this is highly counterproductive,” says LEE NRW Managing Director Jan Dobertin.

Malte Zieher, Board Member of the German Community Energy Alliance: “Community energy strengthens regional value creation and citizens’ participation in the ecological and democratic restructuring of the economy. It is therefore fatal that the auctions system has forced community energy out of the market. We need urgently a remuneration system that is open and that invites people to take their concerns into their own hands.”

Timo Karl, co-author of the study: “According to the current state, the German Government will miss its climate targets in the foreseeable future. The main reason is the stalled energy transformation. Community energy can be a key element in restoring the much-needed social acceptance for this. By adding value locally, community energy makes an important contribution to mastering structural change, especially in North Rhine-Westphalia.”

The following recommendations for federal and state governments result from the study:

A clear commitment to the full transition to renewable energy with wind energy as a cornerstone and as a fundamental part of an effective climate change mitigation strategy. In accordance with the principle of subsidiarity, a clear commitment to the importance of community energy and its many advantages, as well as to the creation of framework conditions conducive to the further development of community energy. Inclusion of the priority for renewable energies in a national climate protection law or in constitutional law at state and federal level. Creation of a non-discriminatory remuneration system beyond auctions, in Europe in accordance with the decisions by the European Court of Justice. Prompt and rapid reduction of bureaucratic barriers and hurdles under planning law such as general minimum distances. Strengthening local energy concepts and promoting local and regional approaches to sectoral coupling. Promotion and further development of prosumer models as e.g. decided at European level. Promoting cooperation of community energy actors, regional, national and cross-border.

During the Husum Wind trade fair, the WWEA-LEE NRW study will be presented as part of a public event. The results and conclusions will be discussed and analyzed with leading community wind experts:

Community power – still a renewable energy driver?

Time: 12 September 12, 2019, 11:30 – 12:50

Location: Hall 1, Forum 3

With:

Stefan Gsänger, WWEA Secretary General

Joachim Wierlemann, Board Member Energy Cooperative Marburg-Biedenkopf eG

Malte Zieher, Board Member Bündnis Bürgerenergie

Heinz Thier, Managing Director BBWind

Bundesregierung verfehlt alle drei mit Ausschreibungen verbundenen selbstgesteckten Ziele deutlich

Bürgerenergie kann nicht mehr den dringend nötigen Beitrag zum Gelingen der Energiewende leisten

Bonn/Düsseldorf/Berlin, 3. September 2019 – Im Rahmen einer auf 2,5 Jahre angelegten Studie untersuchten die World Wind Energy Association (WWEA) und der Landesverband Erneuerbare Energien (LEE NRW) die Auswirkungen des Wechsels von festen Einspeisetarifen hin zu Ausschreibungen auf den Bürgerwindsektor, also Windenergie, die von lokalen Gruppen vor Ort getragen wird. Neben einer Analyse der gesetzlichen Rahmenbedingungen wurden dafür die betroffenen Bürgerwind-Akteure in den Jahren 2017 bis 2019 auch mehrfach direkt befragt.

Die befragten Bürgerenergieakteure bewerteten die Ausschreibungen von Beginn an durchgängig sehr negativ, vor allem bezogen auf das Zuschlagsrisiko und die steigende Komplexität. Sehr viele wünschen sich eine Rückkehr zum alten, für jedermann offenen System der Einspeisetarife. Zugleich stehen bundesweit erhebliche genehmigungsrechtliche Hürden vor allem aus den Bereichen der Flugsicherung, der militärischen Luftraumnutzung und des Artenschutzes dem weiteren Windenergieausbau entgegen.

Stefan Gsänger, WWEA-Generalsekretär: “Die Bundesregierung hat alle drei Ziele verfehlt, die sie mit Einführung der Ausschreibungen verbunden hat: Weder wird der festgelegte Ausbaukorridor erreicht, noch erzielen die Auktionen kostengünstigere Ergebnisse, und auch die Akteursvielfalt hat seit Beginn 2017 stark gelitten, was die Akzeptanz der Windenergie und der Energiewende insgesamt in Frage stellt. Deutschland war einmal weltweites Vorbild bei der Einführung der Erneuerbaren Energien, nicht nur technologisch sondern auch durch die starke Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger. Diese Vorbildrolle ist seit Einführung der Ausschreibungen verloren gegangen.”

Sehr negativ wahrgenommen wird die Politik der NRW-Landesregierung zum Windenergieausbau, was vor allem mit den planungsrechtlichen Verschlechterungen in NRW zusammenhängt. So sieht der neue Landesentwicklungsplan (LEP) im Grundsatz eine Abstandsvorgabe von 1.500 Metern zu Wohngebieten, ein weitestgehendes Waldverbot und die Aufgabe einer verpflichtenden Steuerung des Windenergieausbaus über die Regionalplanung vor. Diese Änderungen sind zwar erst im Juli 2019 in Kraft getreten, die anhaltenden Diskussionen im Vorfeld hatten jedoch schon zuvor große Verunsicherungen in der Branche erzeugt.

“Neben Verwerfungen durch die Ausschreibungen und erheblichen genehmigungsrechtlichen Hürden setzen die neuen planungsrechtlichen Vorgaben der Landesregierung den Bürgerwindakteuren in NRW stark zu. So werden künftig kaum neue Flächen entstehen, auf denen Bürgerwindprojekte umgesetzt werden können. Für die Energiewende, die auf einen dynamischen und zugleich akzeptanzstarken Ausbau der Windenergie angewiesen ist, ist das im höchsten Maße kontraproduktiv“, so der Geschäftsführer des LEE NRW, Jan Dobertin.

Malte Zieher, Vorstand Bündnis Bürgerenergie: “Bürgerenergie stärkt die regionale Wertschöpfung und die Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger am ökologischen und demokratischen Umbau der Wirtschaft. Deshalb ist es fatal, dass die Ausschreibungen die Bürgerenergie aus dem Markt gedrängt haben. Wir brauchen endlich wieder ein planbares Vergütungssystem als Einladung an die Menschen, ihre Belange in die eigenen Hände zu nehmen.”

Timo Karl, Co-Autor der Studie: „Die Bundesregierung wird ihre Klimaziele nach jetzigem Stand absehbar verfehlen. Ein wesentlicher Grund ist die ins Stocken geratene Energiewende. Bürgerenergie kann ein Schlüsselelement sein, um die dringend benötigte soziale Akzeptanz für die Energiewende wiederherzustellen. Durch lokale Wertschöpfung leistet Bürgerenergie gerade auch in Nordrhein-Westfalen einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung des Strukturwandels.“

Folgende Empfehlungen für Bundes- und Landesregierung resultieren aus der Studie:

Ein klares Bekenntnis zum vollständigen Wechsel hin zu den Erneuerbaren Energien mit Windenergie als einer tragenden Säule und als grundlegender Teil einer wirksamen Klimaschutz-Strategie. Entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip, ein klares Bekenntnis zur Bedeutung der Bürgerenergie und ihren vielfältigen Vorteilen, sowie zur Schaffung von Rahmenbedingungen, die die weitere Entfaltung der Bürgerenergie begünstigen. Aufnahme des Vorrangs für Erneuerbare Energien in ein nationales Klimaschutzgesetz bzw. in Verfassungsrecht auf Landes- und Bundesebene. Schaffung eines nicht-diskriminierenden Vergütungssystems jenseits von Ausschreibungen, in Übereinstimmung mit der EuGH-Rechtsprechung. Zügiger und deutlicher Abbau bürokratischer Barrieren sowie planungs- und genehmigungsrechtlicher Hürden wie pauschaler Mindestabstände. Stärkung von lokalen Energiekonzepten und Förderung lokaler und regionaler Ansätze zur Sektorenkopplung. Förderung und weiterer Ausbau von Prosumer-Modellen, wie auf europäischer Ebene beschlossen. Förderung der Zusammenarbeit von Bürgerenergieakteuren, regional, national und grenzüberschreitend.

Die Studie ist abrufbar unter:

Bürgerwind im Ausschreibungsmodell – Eine Bilanz

1 file(s) 1.47 MB

Während der Messe Husum Wind wird die WWEA-LEE NRW-Studie im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung präsentiert, die Ergebnisse und Schlussfolgerungen werden mit führenden Bürgerwind-Experten diskutiert und analysiert:

Bürgerenergie – weiter eine tragende Rolle bei der Energiewende? / Community power – still a renewable energy driver?

Zeit: 12. September 2019, 11:30 – 12:50

Ort: Halle 1, Forum 3

Mit:

Stefan Gsänger,

During the Husum Wind trade fair, the WWEA-LEE NRW study will be presented as part of a public event. The results and conclusions will be discussed and analyzed with leading community wind experts:

Community power – still a renewable energy driver?

Time: 12 September 12, 2019, 11:30 – 12:50

Location: Hall 1, Forum 3

With:

Stefan Gsänger, WWEA Secretary General

Joachim Wierlemann, Board Member Energy Cooperative Marburg-Biedenkopf eG

Malte Zieher, Board Member Bündnis Bürgerenergie

Heinz Thier, Managing Director BBWind

Bundesregierung verfehlt alle drei mit Ausschreibungen verbundenen selbstgesteckten Ziele deutlich

Bürgerenergie kann nicht mehr den dringend nötigen Beitrag zum Gelingen der Energiewende leisten

Bonn/Düsseldorf/Berlin, 3. September 2019 – Im Rahmen einer auf 2,5 Jahre angelegten Studie untersuchten die World Wind Energy Association (WWEA) und der Landesverband Erneuerbare Energien (LEE NRW) die Auswirkungen des Wechsels von festen Einspeisetarifen hin zu Ausschreibungen auf den Bürgerwindsektor, also Windenergie, die von lokalen Gruppen vor Ort getragen wird. Neben einer Analyse der gesetzlichen Rahmenbedingungen wurden dafür die betroffenen Bürgerwind-Akteure in den Jahren 2017 bis 2019 auch mehrfach direkt befragt.

Die befragten Bürgerenergieakteure bewerteten die Ausschreibungen von Beginn an durchgängig sehr negativ, vor allem bezogen auf das Zuschlagsrisiko und die steigende Komplexität. Sehr viele wünschen sich eine Rückkehr zum alten, für jedermann offenen System der Einspeisetarife. Zugleich stehen bundesweit erhebliche genehmigungsrechtliche Hürden vor allem aus den Bereichen der Flugsicherung, der militärischen Luftraumnutzung und des Artenschutzes dem weiteren Windenergieausbau entgegen.

Stefan Gsänger, WWEA-Generalsekretär: “Die Bundesregierung hat alle drei Ziele verfehlt, die sie mit Einführung der Ausschreibungen verbunden hat: Weder wird der festgelegte Ausbaukorridor erreicht, noch erzielen die Auktionen kostengünstigere Ergebnisse, und auch die Akteursvielfalt hat seit Beginn 2017 stark gelitten, was die Akzeptanz der Windenergie und der Energiewende insgesamt in Frage stellt. Deutschland war einmal weltweites Vorbild bei der Einführung der Erneuerbaren Energien, nicht nur technologisch sondern auch durch die starke Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger. Diese Vorbildrolle ist seit Einführung der Ausschreibungen verloren gegangen.”

Sehr negativ wahrgenommen wird die Politik der NRW-Landesregierung zum Windenergieausbau, was vor allem mit den planungsrechtlichen Verschlechterungen in NRW zusammenhängt. So sieht der neue Landesentwicklungsplan (LEP) im Grundsatz eine Abstandsvorgabe von 1.500 Metern zu Wohngebieten, ein weitestgehendes Waldverbot und die Aufgabe einer verpflichtenden Steuerung des Windenergieausbaus über die Regionalplanung vor. Diese Änderungen sind zwar erst im Juli 2019 in Kraft getreten, die anhaltenden Diskussionen im Vorfeld hatten jedoch schon zuvor große Verunsicherungen in der Branche erzeugt.

“Neben Verwerfungen durch die Ausschreibungen und erheblichen genehmigungsrechtlichen Hürden setzen die neuen planungsrechtlichen Vorgaben der Landesregierung den Bürgerwindakteuren in NRW stark zu. So werden künftig kaum neue Flächen entstehen, auf denen Bürgerwindprojekte umgesetzt werden können. Für die Energiewende, die auf einen dynamischen und zugleich akzeptanzstarken Ausbau der Windenergie angewiesen ist, ist das im höchsten Maße kontraproduktiv“, so der Geschäftsführer des LEE NRW, Jan Dobertin.

Malte Zieher, Vorstand Bündnis Bürgerenergie: “Bürgerenergie stärkt die regionale Wertschöpfung und die Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger am ökologischen und demokratischen Umbau der Wirtschaft. Deshalb ist es fatal, dass die Ausschreibungen die Bürgerenergie aus dem Markt gedrängt haben. Wir brauchen endlich wieder ein planbares Vergütungssystem als Einladung an die Menschen, ihre Belange in die eigenen Hände zu nehmen.”

Timo Karl, Co-Autor der Studie: „Die Bundesregierung wird ihre Klimaziele nach jetzigem Stand absehbar verfehlen. Ein wesentlicher Grund ist die ins Stocken geratene Energiewende. Bürgerenergie kann ein Schlüsselelement sein, um die dringend benötigte soziale Akzeptanz für die Energiewende wiederherzustellen. Durch lokale Wertschöpfung leistet Bürgerenergie gerade auch in Nordrhein-Westfalen einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung des Strukturwandels.“

Folgende Empfehlungen für Bundes- und Landesregierung resultieren aus der Studie:

Ein klares Bekenntnis zum vollständigen Wechsel hin zu den Erneuerbaren Energien mit Windenergie als einer tragenden Säule und als grundlegender Teil einer wirksamen Klimaschutz-Strategie. Entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip, ein klares Bekenntnis zur Bedeutung der Bürgerenergie und ihren vielfältigen Vorteilen, sowie zur Schaffung von Rahmenbedingungen, die die weitere Entfaltung der Bürgerenergie begünstigen. Aufnahme des Vorrangs für Erneuerbare Energien in ein nationales Klimaschutzgesetz bzw. in Verfassungsrecht auf Landes- und Bundesebene. Schaffung eines nicht-diskriminierenden Vergütungssystems jenseits von Ausschreibungen, in Übereinstimmung mit der EuGH-Rechtsprechung. Zügiger und deutlicher Abbau bürokratischer Barrieren sowie planungs- und genehmigungsrechtlicher Hürden wie pauschaler Mindestabstände. Stärkung von lokalen Energiekonzepten und Förderung lokaler und regionaler Ansätze zur Sektorenkopplung. Förderung und weiterer Ausbau von Prosumer-Modellen, wie auf europäischer Ebene beschlossen. Förderung der Zusammenarbeit von Bürgerenergieakteuren, regional, national und grenzüberschreitend.

Die Studie ist abrufbar unter:

Bürgerwind im Ausschreibungsmodell – Eine Bilanz

1 file(s) 1.47 MB

Während der Messe Husum Wind wird die WWEA-LEE NRW-Studie im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung präsentiert, die Ergebnisse und Schlussfolgerungen werden mit führenden Bürgerwind-Experten diskutiert und analysiert:

Bürgerenergie – weiter eine tragende Rolle bei der Energiewende? / Community power – still a renewable energy driver?

Zeit: 12. September 2019, 11:30 – 12:50

Ort: Halle 1, Forum 3

Mit:

Stefan Gsänger, WWEA-Generalsekretär

Joachim Wierlemann, Vorstand Energiegenossenschaft Marburg-Biedenkopf eG

Malte Zieher, Vorstand Bündnis Bürgerenergie

Heinz Thier, Geschäftsführung BBWind

-Generalsekretär

Joachim Wierlemann, Vorstand Energiegenossenschaft Marburg-Biedenkopf eG

Malte Zieher, Vorstand Bündnis Bürgerenergie

Heinz Thier, Geschäftsführung BBWind

The study will be available in English in one week, the German version can already be downloaded below:

Bürgerwind im Ausschreibungsmodell – Eine Bilanz